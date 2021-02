Descoberto o menor réptil do mundo

Um grupo de cientistas afirma ter encontrado o menor réptil do mundo: uma subespécie de camaleão do tamanho de uma semente de girassol. O animal foi descoberto durante uma expedição em Madagascar.

Apelidado de nanocamaleão, o réptil mede aproximadamente 22 milímetros da cabeça à cauda, tornando-o o menor das cerca de 11,5 mil espécies conhecidas desse grupo. De acordo com os pesquisadores, é possível que o camaleão esteja ameaçado de extinção devido ao desmatamento de seu habitat.

A nova espécie recebeu o nome de Brookesia nana e sua descoberta foi relatada em um artigo publicado no periódico científico Scientific Reports. Diferentemente de outros répteis, quando se trata do nanocamaleão, o macho é menor do que a fêmea.