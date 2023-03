Como outros países europeus, Espanha também quer ir para o espaço

Como vários países do mundo, além de Estados Unidos e Rússia, a Espanha quer uma fatia do nascente mercado de exploração espacial. Após lançar sua própria agência federal nos modelos da Nasa americana e da Roscosmos russa, os espanhóis anunciaram no fim de semana o lançamento ainda este ano do que pode ser o primeiro foguete privado reutilizável da Europa Ocidental.

Os engenheiros espaciais Raul Torres e Raul Verdu, que trabalham para a empresa de espanhola PLD Space, batizaram seu foguete suborbital de “Miura 1” em homenagem a uma conhecida raça usada nas tradicionais e famigeradas corridas de touro. A nave tem a altura de um prédio de três andares, capacidade de carga de 100 quilos e também pode ser usado para realizar experimentos em gravidade zero. Sem data definida, o lançamento deve acontecer de Huelva, no sul do país.

A Espanha lançou sua própria agência espacial em 7 de março, em meio a uma tendência mundial e europeia. A Agência Espacial Espanhola, com sede na cidade de Sevilha, terá um orçamento de 745 milhões de dólares em seu primeiro ano e uma equipe de 75 pessoas.

Em novembro, os países europeus concordaram em aumentar os gastos com o espaço em 17% para seguir os passos dos Estados Unidos e da China. A posição internacional da Espanha no setor aeroespacial foi reforçada também pelo recrutamento pela Agência Espacial Européia dos dois primeiros astronautas espanhóis em 30 anos, Pablo Alvarez e Sara Garcia.