Cientistas descobrem maior bactéria do mundo em manguezal no Caribe

Cientistas americanos e do Caribe anunciaram a descoberta da maior bactéria do mundo. Aproximadamente do tamanho de um cílio, é tão grande que pode ser vista a olho nu. “É 5.000 vezes maior que a maioria das bactérias”, disse Jean-Marie Volland, biólogo marinho do Lawrence Berkeley National Laboratory e coautor de um artigo publicado nesta quinta-feira, 23, na revista Science. “Para contextualizar, seria como um humano encontrando outro humano tão alto quanto o Monte Everest.”

Quem primeiro encontrou o exemplar foi Olivier Gros, coautor do artigo e biólogo da Universidade das Índias Ocidentais Francesas e Guiana. Em 2009, Gros topou com a Thiomargarita magnifica, ou “magnífica pérola de enxofre”, agarrada a folhas em um manguezal no arquipélago de Guadalupe. Como essas bactérias atingem em média menos de um centímetro de comprimento, não foi possível determinar de imediato do que se tratava.

Posteriormente, análises genéticas revelaram que o organismo era uma única célula bacteriana. Os cientistas ainda não conseguiram cultivá-la em laboratório, mas dizem que a célula tem uma estrutura diferente. “A grande surpresa do projeto foi perceber que as cópias do DNA, normalmente espalhadas por toda a célula, estão contidas em uma estrutura que possui uma membrana”, disse Volland. “E isso é muito incomum para este organismo.”

Os pesquisadores ainda não sabem ao certo por que a bactéria é tão grande. Mas Volland levantou a hipótese de que pode ser uma adaptação para ajudá-la a se proteger de organismos menores.

