Cientistas anunciam descoberta promissora do Telescópio James Webb

Uma semana depois de mostrar o quão longe suas lentes podem alcançar, o Telescópio James Webb parece ter quebrado seu primeiro recorde. O jovem herdeiro do trintão Hubble captou a imagem de uma galáxia a 13,5 bilhões de anos-luz da Terra, ou seja, apenas 300 milhões de anos depois do Big Bang.

A luz da Glass-z13 levou 13,5 bilhões de anos para nos atingir, mas a distância entre nós agora é de 33 bilhões de anos-luz devido à expansão do universo. “Estamos potencialmente olhando para a luz das estrelas mais distante que alguém já viu”, disse à agência France Presse Rohan Naidu, do Harvard Center for Astrophysics.

A Glass-z13 havia sido identificada nas primeiras imagens do James Webb, mas não fez parte do primeiro conjunto de registros divulgado pela Nasa. A idade exata da galáxia permanece desconhecida, pois poderia ter se formado a qualquer momento nos primeiros 300 milhões de anos, após a explosão primordial.

Uma das grandes promessas do Webb é sua capacidade de encontrar as primeiras galáxias que se formaram após o Big Bang, há 13,8 bilhões de anos. Por estarem tão distantes da Terra, no momento em que sua luz nos atinge, ela foi esticada pela expansão do universo e deslocada para a região infravermelha do espectro de luz, que o Webb está equipado para detectar com clareza.

Por enquanto, a pesquisa foi publicada em um servidor de pré-impressão, com a ressalva de que ainda precisa ser revisada. Naidu disse que outra equipe de astrônomos liderada por Marco Castellano, que trabalhou nos mesmos dados, chegou a conclusões semelhantes. O que é um bom sinal.

