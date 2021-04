China vai investir US$ 3 bi em centro de análise de dados do espaço

A China planeja construir um departamento de computação no Centro de Lançamento Espacial de Wenchang para analisar dados provenientes do espaço. Com investimento de cerca de 3 bilhões de dólares, deve ficar pronto até o final do ano, de acordo com previsões muito otimistas. A ideia é fornecer serviços de big data para indústrias, incluindo os setores aeroespacial e marítimo, a partir de 2022.

Na próxima década, a China prevê lançamentos de satélites comerciais que podem oferecer serviços que vão desde internet de alta velocidade para aeronaves até rastreamento de embarques de carvão. Para atender à demanda, o país terá que construir foguetes maiores, para transportar mais satélites, ou construir mais locais de lançamento. Atualmente, há quatro centros aeroespaciais – três no interior e um em Wenchang, na província de Hainan.

No início do mês, o governo disse que estava planejando uma nova base espacial comercial em Hainan para atender à crescente demanda por lançamentos. O governo também apoia a cooperação internacional no lançamento de satélites comerciais e cargas úteis, e na pesquisa e desenvolvimento de voos espaciais comerciais.