China cumpre com metas ao reduzir a emissão de poluentes

De acordo com uma nova pesquisa coordenada pela University College London, a China pode estar no caminho certo para cumprir sua meta de diminuição de emissões de gases danosos ao meio ambiente. O estudo levou em conta levantamentos da produção de poluentes por usinas térmicas chinesas entre 2014 e 2017.

Publicado hoje (07) no periódico científico Nature Energy, o trabalho foi resultado de uma força-tarefa de cientistas britânicos e chineses que, juntos, analisaram os níveis de emissão de usinas que queimam carvão, óleo, biomassa e gás natural no país. As escolhas se basearam no fato de que esses compostos são alguns dos principais responsáveis pela poluição do ar.

A equipe descobriu que, entre os 2014 e 2017, a produção de dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio, gases envolvidos no aquecimento global, caiu 65% e 60%, respectivamente. Com essa diminuição, a China aparenta estar seguindo à risca o plano de redução de poluentes do ar anunciado pelo governo em 2014. O objetivo é diminuir ainda mais os índices de emissão desses compostos até 2020.

Segundo os cientistas responsáveis pela pesquisa, as conclusões tiradas do estudo são importantes em diversos sentidos. Primeiramente, os resultados apontam para um possível futuro mais saudável para os chineses, e habitantes de regiões próximas, cujos pulmões serão poupados de muitas substâncias danosas. Além disso, o trabalho aponta que é econômica e tecnicamente possível manter a produtividade das usinas e simultaneamente controlar as emissões desses gases.