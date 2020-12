Casal encontra em casa artefatos do século XVII usados para afastar bruxas

Um casal de britânicos se deparou com restos de ossos e outros itens datados do século XVII enquanto reformavam sua casa no Reino Unido. Kerrie e Bleddyn Jackson revelaram a descoberta no dia 31 de outubro, data em que se celebra o Halloween.

Um par de sapatos, um chapéu, o crânio de um cavalo e de outro animal pequeno não identificado e pedaços de uma arma embaixo de sua escada, construída em 1680. A escada foi construída através de uma porta medieval que, há centenas de anos, ligava as diferentes partes da casa.

Entre os achados sombrios, estavam oito sapatos (todos do pé esquerdo, abrangendo desde botas para adultos até calçados infantis). Curioso, o casal pesquisou na internet o possível significado daqueles itens. De acordo com Kerrie, havia, no século XVII, uma superstição de que bruxas podiam entrar em casas trancadas. Como forma de se proteger delas, o povo deixava sapatos velhos como isca. A ideia seria de que as bruxas seriam atraídas pelo cheiro do sapato, entrariam nele e ficariam presas ali.