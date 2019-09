Bem-vindo à Idade do Plástico

De acordo com uma pesquisa publicada no periódico científico Science Advances, a humanidade pode ter acabado de entrar na Idade do Plástico. Segundo o levantamento, a contaminação da Terra por esse tipo de material tem aumentado exponencialmente desde 1945.

Os cientistas sugerem que essa forma de poluição poderá ser usada para, eventualmente, marcar o começo do Antropoceno, período geológico caracterizado pelo domínio da atividade humana sobre o planeta. Assim, a era atual se tornaria conhecida pela obsessão do homem por esse composto.

Pela primeira vez, esse material está sendo permanentemente depositado no nosso arquivo fóssil, afirmam os pesquisadores. O descarte descontrolado afeta muito mais do que o ser humano, atingindo até mesmo o fundo dos mares árticos, até então considerados imaculados.

A maior parte das partículas de plástico encontradas e analisadas pelos cientistas — cerca de 66% — era proveniente de tecidos sintéticos utilizados para fazer roupas. O levantamento revelou que, a cada mais ou menos quinze anos desde os anos de 1940, a quantidade de pedaços microscópicos de plástico nos sedimentos deixados pelo homem praticamente dobrou.