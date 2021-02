Astrônomos encontram possível novo planeta

Recentemente, astrônomos anunciaram a possível descoberta de um novo planeta orbitando a Alpha Centauri A, uma das estrelas mais próximas da Terra. No entanto, é possível que o objeto, que se situa a 4,37 anos-luz do nosso planeta, seja apenas um asteroide, de poeira espacial ou até mesmo de uma falha no equipamento dos cientistas.

O telescópio utilizado na observação é o Very Large Telescope, operado pelo Observatório Europeu do Sul no deserto do Atacama, no Chile. Caso seja confirmado, o achado representará a primeira vez em que um planeta foi descoberto orbitando uma estrela próxima de nós por meio da obtenção direta de imagens.

O estudo que detalha a descoberta foi publicado na revista científica Nature Communications no último dia 10. No artigo, os pesquisadores detalham mais de cem horas de observação entre maio e junho de 2019 que revelaram um ponto brilhante que nenhum deles conseguiu explicar.

O objeto é de cinco a sete vezes maior do que a Terra e está envolto em gás. Devido à sua distância da estrela que orbita, na hipótese de se tratar de um planeta, os cientistas afirmam ser possível que ele possua água líquida — substância essencial para as formas de vida que conhecemos.