Astronomia: observatórios realizam atividades online e presenciais

Atualizado em 27 out 2023, 23h50 - Publicado em 28 out 2023, 08h00

O Observatório Nacional (ON), no Rio de Janeiro, fará a transmissão ao vivo, em seu canal do YouTube, do eclipse lunar que ocorre neste sábado, 28. O evento faz parte do programa “O Céu em sua Casa”, que une astrônomos amadores e profissionais para falar sobre ciência de uma maneira descontraída.

As edições do projeto não são realizadas com uma regularidade específica, mas isso não impediu sua popularização no mês de outubro. No último dia 14, a transmissão, que superou as 2 milhões de visualizações, permitiu que pessoas ao redor do mundo pudessem presenciar o tão esperado eclipse anular do sol.

O Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA) também tem um evento online para popularizar a ciência dos céus noturnos. Mensalmente, em uma noite próxima ao período de lua crescente, as transmissões dos Sábados Crescentes, no Facebook, reúnem entusiastas leigos e profissionais para falar sobre um tema atual da astronomia.

Atividades presenciais

O Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), também no Rio de Janeiro, é um dos melhores lugares para quem quer se reunir presencialmente com outros apreciadores do céu noturno. Além das exposições, abertas ao público durante toda a semana, exceto aos domingos, o MAST realiza observações utilizando um telescópio portátil nos primeiro e terceiro sábados do mês. Também no primeiro sábado, é possível visitar um planetário inflável que simula o céu noturno.

O Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, da Universidade de São Paulo (IAG/USP), também realiza atividades presenciais. Uma vez ao mês o Astronomia para Todos abre as portas do departamento para o público, com uma palestra proferida por um dos professores do Instituto sobre um tema dessa área do conhecimento.

Em Minas Gerais, as observações podem ser feitas no Observatório de Astronomia e Física Espacial da Universidade do Vale do Paraíba (Univap), que fica aberto para visitação às quartas-feiras, das 19h às 21h30.

No final de setembro, o LNA voltou a permitir visitas. Durante a pandemia, o Observatório Pico dos Dias, em Minas Gerais – o maior em território nacional – ficou fechado para o público, mas o evento Portas Abertas OPD marcou a reabertura. Nos próximos meses o observatório de divulgação, as visitas escolares e a participação em feiras também deverão retornar.

