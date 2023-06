Antiga cidade maia é encontrada em selva mexicana

Um grupo de arqueólogos encontrou várias estruturas semelhantes a pirâmides no meio de uma selva na Península de Yucatán, no México. A antiga cidade maia, até então desconhecida, foi descoberta nas selvas do sul do país, e pode ter desempenhado um papel importante na cultura dos povos mesoamericanos há mais de mil anos.

Os pesquisadores encontraram vestígios de grandes edifícios em forma de pirâmide, grossas colunas de pedras, além de três praças e outras estruturas dispostas em círculos. O Instituto Nacional de História do México batizou a cidade de Ocomtún, que significa “coluna de pedra”, em maia. Peças desenterradas no local levam a crer que a região foi habitada durante o período Clássico Tardio, entre os anos 600 e 800, e pode ter sido um importante centro populacional na região da planície central da península.

Os maias compõem uma das maiores civilizações pré-hispânicas das Américas e são famosos por suas construções em forma de pirâmide feitas de pedra, tendo ocupado regiões ao sul do México, bem como, Guatemala e Belize. Disputas políticas levaram a civilização ao declínio séculos antes da chegada dos colonizadores espanhóis.

A descoberta arqueológica está localizada na Reserva Ecológica de Balamku, no estado de Campeche, e ocupa uma área de selva inexplorada maior que Luxemburgo. O mapeamento ocorreu entre março e junho deste ano e foi possível devido a tecnologia de mapeamento a laser aéreo. Os pesquisadores se disseram surpresos com a localização, já que o terreno é elevado, de difícil acesso e cercado por pântanos.

Além dos edifícios, a antiga cidade também tinha uma quadra destinada aos jogos de bola pré-hispânicos. O jogo consistia em passar uma bola, representando o sol, por uma quadra, mas não era autorizado o uso das mãos. O objetivo era fazer com que a bola cruzasse um pequeno aro de pedra. Acredita-se que o jogo desempenhava uma função religiosa na cultura maia. A equipe também encontrou altares centrais em uma área próxima ao rio La Riguena, que pode ter sido projetada para rituais comunitários, embora mais pesquisas sejam necessárias para entender as culturas que viveram lá.

Continua após a publicidade

Siga