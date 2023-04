Amazônia e Cerrado foram os biomas que mais queimaram no Brasil desde 1985

Nos últimos 38 anos, a Amazônia e o Cerrado brasileiros perderam áreas gigantescas. A primeira perdeu anualmente o equivalente a duas Bélgicas, enquanto o segundo viu queimar uma área maior que a Irlanda. Com uma média de 68 mil quilômetros quadrados por ano, a Amazônia é a líder em área queimada no país nas últimas quatro décadas.

O MapBiomas, em parceria com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), fez um mapeamento das cicatrizes do fogo nestes dois biomas e concluiu que, entre 1985 e 2022, 19% da Amazônia foi atingida por chamas, o equivalente a 27 Bélgicas. Cerca de

44% da área queimada era composta por vegetação nativa. A floresta tropical é um ecossistema extremamente sensível ao fogo que, ao contrário do que acontece no Cerrado, não faz parte do processo natural de evolução ecológica do bioma. Isso significa que o fogo nessa região está diretamente relacionado à ação humana, e é feito com o objetivo de “limpar” áreas para pastos e plantações.

Neste mesmo período, o Cerrado viu queimar aproximadamente 40% de sua extensão, afetando majoritariamente a vegetação nativa da savana mais biodiversa do mundo. Isso corresponde a mais de três vezes o estado de São Paulo. A temporada de fogo acontece, na maior parte das vezes, entre julho e outubro, que são meses de seca. Por ser um bioma que “evoluiu com o fogo” ao longo de milhares de anos, o senso comum pode tender a relevar a gravidade da ocorrência de fogo no Cerrado. Na verdade, o fogo natural no bioma é causado por raios, na transição entre as estações chuvosa e seca. Quando ocorre estritamente durante a seca, a ignição é humana.

Em 38 anos, a Amazônia concentrou 43% de tudo o que foi queimado no país. Praticamente a mesma proporção vale para o Cerrado, que abrigou 42,7% da área queimada em todo o território nacional. Os dois maiores biomas da América do Sul foram afetados por 85,7% do fogo que se alastrou pelo Brasil desde 1985. Tocantins e Mato Grosso foram os estados brasileiros que mais acumularam área queimada no Cerrado, enquanto que na Amazônia a liderança fica com Pará e, novamente, Mato Grosso.

