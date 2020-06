Ajuda poderosa

Com o intuito de levar mais saúde às comunidades e auxiliar no combate à pandemia do novo coronavírus, a Droga Raia e a Drogasil, empresas do grupo RaiaDrogasil, maior rede de farmácias do Brasil, vai doar 25 milhões de reais, para 50 hospitais de referência e sem fins lucrativos que estão prestes a enfrentar o avanço mais crítico da pandemia. Todos eles atendem o Sistema Único de Saúde (SUS) e estão localizados em pequenas e médias cidades.

Com a doação, a rede pretende ajudar na criação de um cinturão de saúde no país ao proteger, aproximadamente, 14 milhões de brasileiros. A escolha das cidades também foi muito bem pensada e levou em consideração a expansão da Covid-19 em municípios que combinam vulnerabilidade socioeconômica e alta probabilidade de instalação de transmissão sustentada do coronavírus. As cidades escolhidas também funcionam como suporte de saúde para suas vizinhas.

A ajuda, além de contribuir de forma intensa durante o combate à pandemia, vai deixar um legado para todas as cidades impactadas, já que os 50 hospitais terão as estruturas montadas mesmo depois da crise. A iniciativa faz parte do movimento Todo Cuidado Conta, que engloba outras ações pontuais, como a doação de 100 000 máscaras para as comunidades, a distribuição de medicamentos e o apoio ao Governo na aplicação de vacinas contra a gripe.

O movimento, que ainda possui outros desdobramentos, é uma forma efetiva de ajudar a cuidar das comunidades em que as marcas estão presentes e de resgatar a origem da empresa, afinal, foi em Araraquara, interior de São Paulo, que essa história começou.

Todo Cuidado Conta

Conheça outras iniciativas coordenadas pela rede:

Apoio à saúde dos funcionários

A empresa garante saúde física e psicológica a todos os seus funcionários e famílias, além de assegurar apoio financeiro aos profissionais, com o compromisso de manutenção do quadro e da renda dos funcionários afastados e a criação de um fundo de emergência.

Foco constante no cliente

A rede redobrou seus cuidados nas lojas, organizando horários especiais de atendimento aos idosos e garantindo distanciamento entre pessoas, e a redução do número de clientes nas lojas. A rede também ampliou seu serviço de entrega na vizinhança e criou o drive-thru, além de estender seus serviços farmacêuticos à população. Entre eles: aplicação de vacinas, medição de pressão e glicemia, além da realização de alguns exames rápidos.

Plataforma online

A RaiaDrogasil lançou o portal RD Saúde em Dia, que integra conteúdo, telemedicina, prescrição online, entre outras soluções. A ideia é levar informação para lugares mais vulneráveis do país e para todos os clientes da rede. Saiba mais sobre o movimento Todo Cuidado Conta em todocuidadoconta.com.br