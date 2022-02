A vida realmente passa diante dos olhos nos momentos finais?

Uma equipe internacional de pesquisadores relatou ter observado uma situação um tanto quanto atípica enquanto monitorava a morte de um paciente de 87 anos, que faleceu em decorrência de um ataque cardíaco. Ele foi levado ao hospital após sofrer uma queda que resultou em uma hemorragia cerebral fatal.

De acordo com os cientistas, em análises feitas cerca de trinta segundos antes e depois da parada cardíaca, foi constatado que houve mudanças em diferentes ondas cerebrais, como alfa e gama. Alterações nesses tipos de ondas costumam ser registradas durante processos cognitivos e o resgate de memórias em pessoas saudáveis, indicando a possibilidade de que o paciente estivesse lembrando de algumas partes da sua vida logo antes de falecer.

O estudo que conta a descoberta foi publicado no periódico científico Frontiers in Ageing Neuroscience. Segundo a pesquisa, é preciso tomar cuidado com especulações, uma vez que o incidente foi registrado em apenas uma pessoa.

Ainda assim, o trabalho abre espaço para perguntas que são feitas há séculos. O que acontece quando morremos? Será que a vida realmente passa diante dos olhos? Agora, talvez estejamos um pouco mais próximos das respostas a essas questões.