A arte rupestre de autoria humana mais antiga da história

Na semana passada, foi anunciada a descoberta da arte rupestre mais antiga feita por humanos (pois se acredita que ancestrais, mais antigos do que nós, já tinham o hábito, também). Tratam-se de desenhos de quase 44 mil anos, exibidos na parede de uma caverna na Indonésia.

As ilustrações, que mostram pessoas caçando suínos e bovinos, são quase duas vezes mais velhas do que as artes que julgávamos ser as mais antigas até agora, feitas há 20 mil anos. Assim como são muito mais simples (consistem em marcas criadas com a mão).

A pintura aponta que a capacidade humana de imaginação e suas habilidades cognitivas, necessárias para trazer para uma parede de caverna a vívida cena de uma caçada, podem ter se desenvolvido muito antes do que se pensava. O painel em que a arte foi pintada tem 4,5 metros de largura e mostra seis mamíferos fugindo de seres humanos munidos de cordas e espadas.

A descoberta foi feita por cientistas de diversas nacionalidades, como australianos e nativos da Indonésia, e publicada na revista científica Nature.