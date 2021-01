Estudo: 76% dos hospitalizados por Covid-19 têm sintomas depois de meses

Um novo estudo, publicado recentemente no periódico científico The Lancet, apontou que aproximadamente 76% dos pacientes internados por causa do novo coronavírus continua com pelo menos um sintoma até seis meses depois do primeiro sintoma. A pesquisa investigou o estado de 1 733 pacientes em Wuhan, na China, ao longo de nove meses no ano passado.

De acordo com o levantamento, os sintomas persistentes mais comuns foram a fraqueza muscular (presente em 63% dos casos) e dificuldades em dormir (26%). Ansiedade e depressão foram constatadas em cerca de 23% dos entrevistados.

O estudo aponta para a necessidade de se realizarem mais estudos que investiguem os efeitos da Covid-19 a longo prazo — afinal, os sintomas podem durar mais do que pensávamos.