Wesley Batista é hostilizado em churrascaria: “Fora, Joesley!”

Três vídeos, gravados por celulares, mostram cenas do empresário Wesley Batista, da JBS, sendo hostilizado no restaurante Barbacoa, no bairro da Itaim Bibi, em São Paulo. No entanto, nas imagens, um senhor confunde os irmãos e puxa o coro “fora, Joesley”. Outros clientes embalaram o grito.

Também é possível ouvir: “Vai embora, vagabundo” e “Ladrão, volta para a cadeia!”.

O grupo de Wesley precisou sair escoltado por policiais do local. Uma mulher, então, protestou: “A polícia está dando cobertura para bandido”.

A assessoria de imprensa não comentou o assunto.

Joesley Batista deixou a superintendência da Polícia Federal na sexta-feira (9), depois de seis meses preso. Ele está proibido de falar com o irmão, Wesley, solto em fevereiro.