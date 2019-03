Viúva de Marielle cobra explicação sobre mandante do crime

Viúva de Marielle Franco, a ativista Monica Benício afirmou que as prisões de dois suspeitos do assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes são “um passo importante na investigação”, mas ressaltou que ainda é preciso saber quem é o mandante da execução e a motivação do crime. O policial militar reformado Ronnie Lessa e o ex-PM Élcio Queiroz foram presos na manhã desta terça-feira, 12, e denunciados sob suspeita de matar Marielle e Anderson.

“Mais importante que a prisão de ratos mercenários é responder a questão mais urgente e necessária de todas: quem mandou matar Marielle? Espero não ter que aguardar mais um ano para saber quem foi o mandante disso tudo. Essa resposta e a condenação final de todos os envolvidos o Estado deve a todas e todos que sofrem com a perda de Marielle e a própria democracia”, afirmou Monica.

A assessora de Marielle, Fernanda Chaves, que estava no carro junto com a vereadora no dia em que ela foi morta, afirmou que a prisão dos suspeitos é um “um grande avanço”, mas lembrou que o mais importante é chegar aos mandantes da execução.

“Não é fácil acordar e me deparar com as figuras acusadas de metralhar o carro em que eu estava, responsáveis por acabar com as vidas de Marielle e Anderson”, disse Chaves. “Mas as notícias dão conta da apreensão de material e equipamento, o que pode ser essencial para chegar nos mandantes. Essa é a mais importante das respostas, quem mandou matar Marielle. A gente segue aguardando. O mundo inteiro quer saber quem mandou e quais foram as motivações”.

A Anistia Internacional divulgou uma nota sobre as prisões dos policiais supostamente envolvidos no assassinato da vereadora, que completa um ano no dia 14 de março. “Essas pessoas devem ser levadas à Justiça para que, em um julgamento que respeite o devido processo, a eventual responsabilidade criminal seja determinada”, diz o texto.

“Agora, mais do que nunca, a Anistia Internacional reitera a necessidade de, como já foi feito em outros países, um grupo externo e independente de especialistas para acompanhar as investigações e o processo. A organização reitera que ainda há muitas perguntas não respondidas e que as investigações devem continuar até que os autores e os mandantes do assassinato sejam levados à justiça”, completa a Anistia Internacional.

Presos

Ronnie Lessa é acusado de ter feito os disparos que atingiram Marielle e Anderson, enquanto Élcio Queiroz é apontado como o motorista do carro que levava Ronnie. A Polícia Civil ainda prossegue com a investigação sobre o mandante dos crimes.

Ronnie foi aposentado da Polícia Militar do Rio depois de um atentado a bomba contra ele, que resultou na amputação de uma de suas pernas e teria sido provocado por uma briga entre facções criminosas ligadas ao jogo-do-bicho na cidade. Élcio Queiroz, que foi afastado da PM por fazer segurança ilegal, chegou a ser preso em 2011 na Operação Guilhotina, da Polícia Federal. A investigação apurou o envolvimento de policiais militares com traficantes de drogas e com grupos milicianos.

(Com Estadão Conteúdo)