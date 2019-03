Prisões não encerram investigações sobre assassinato de Marielle

As prisões de dois suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco (PSOL) e seu motorista Anderson Gomes não encerram as investigações sobre o crime. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o delegado Giniton Lages, da Delegacia de Homicídios do Rio, falou pela primeira vez sobre detalhes do inquérito que levou à detenção do policial Ronnie Lessa e o ex-PM Élcio Queiroz.

Segundo o delegado, esta é a conclusão da primeira etapa do inquérito, e outras hipóteses serão investigadas em um segundo momento. Entre as linhas de apuração ainda em curso está a que tenta descobrir a origem do carro usado no crime, segundo o delegado. O policial não forneceu mais detalhes sobre novas fases e se limitou a repetir uma informação que já era conhecida: trata-se de um carro clonado, cuja identificação da placa está sob sigilo.

Segundo o delegado, imagens de câmeras de segurança espalhadas pelo Rio de Janeiro permitiram refazer o trajeto do veículo desde as 17h24, quando ele começou a ser monitorado na Barra da Tijuca. O crime ocorreu por volta das 21h10 do dia 14 de março de 2018.

Lages destacou que os suspeitos não deixaram o carro em nenhum instante que permitisse que eles fossem identificados no dia do crime — só para aguardar a saída de Marielle do evento onde estava na Lapa, a dupla aguardou dentro do carro por cerca de duas horas. “Eles não erraram”, afirmou o de em relação à ação. “O sonho de todo investigador é que os suspeitos saiam do carro para comprar uma água, façam uma ligação. Não fizeram nada disso.”

O delegado também descartou a hipótese de que câmeras de monitoramento próximo à cena do crime tenham sido desligadas de propósito. “Mesmo se todas as câmeras estivessem funcionando, não seria possível solucionar o caso”, afirmou Giniton.

Diante da dificuldade de identificação dos autores pelas informações disponíveis no dia do crime, o delegado explicou que o planejamento da ação deixou vestígios que permitiram a polícia chegar a Lessa e Queiroz. Entre as evidências colhidas estão pesquisas sobre o endereço onde Marielle vivia e o armamento usado.

Giniton também afirmou que o autor dos disparos tinha “obsessão” por personalidades que militam à esquerda e que seu perfil demonstrou que a única forma de resolver qualquer diferença ideológica é de forma violenta. O delegado, entretanto, evitou ligar qualquer motivação ao crime de ódio.

Na abertura da entrevista coletiva o governador Wilson Witzel afirmou que os suspeitos poderão fazer delação premiada que levem ao eventual mandante do crime. “Esses que foram presos hoje certamente poderão pensar em uma delação premiada e isso faz parte da investigação. Foi um avanço surpreendente da Lava Jato, utilizando essas técnicas de investigação”, disse o governador.

Ronnie Lessa e Élcio Vieira de Queiroz são suspeitos, respectivamente, de atirar e conduzir o veículo usado no crime. Eles foram denunciados pelos homicídios qualificados de Marielle e Anderson Gomes e tentativa de homicídio de Fernanda Chaves, assessora da vereadora que sobreviveu.

O MP-RJ considera que o crime foi planejado de forma “meticulosa” nos três meses que antecederam as execuções. Além dos mandados de prisão, a chamada Operação Lume cumpre mandados de busca e apreensão em endereços dos dois acusados, para apreender documentos, telefones celulares, computadores, armas e acessórios. Ronnie Lessa é policial militar reformado e Elcio foi policial militar, tendo sido expulso da corporação.