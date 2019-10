Vídeos mostram momento em que caça da Marinha pega fogo ao decolar no Rio

Um caça da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos (RJ), sofreu uma avaria durante a decolagem na manhã de segunda-feira, 21, e, em seguida, pegou fogo, o que causou a destruição da aeronave, informou a Marinha por meio do Comando do 1º Distrito Naval. Veja abaixo vídeos do momento do acidente que circulam no YouTube.

De acordo com a nota da Marinha, “o piloto não sofreu ferimentos e passa bem”. O militar já tinha deixado a aeronave quando começou o incêndio. Devido à avaria, a aeronave ultrapassou a pista de pouso, pegando fogo em seguida. Logo depois, houve uma explosão e o caça foi destruído pelo incêndio.

O caça, um A-4 Skyhawk, de fabricação americana, foi comprado nos anos 1990 e pertence ao 1º Esquadrão de Interceptação e Ataque. O comunicado da Marinha diz que a investigação da ocorrência foi iniciada e deverá apresentar os resultados das causas do incêndio em 180 dias.

(Com Agência Brasil)