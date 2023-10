Vídeo mostra disparos contra médicos em quiosque no Rio

Imagens de câmeras de segurança registraram a morte dos três médicos, baleados na madrugada desta quinta-feira, 5, em um quiosque na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O registro mostra quando um veículo para em frente à mesa em que o grupo estava, três homens saem armados e fazem os disparos.

Entre as vítimas, está o ortopedista Diego Ralf Bomfim, de 35 anos, irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP). Um quarto homem, que fazia parte do grupo, também foi baleado e levado ao hospital. As vítimas eram médicos, que estavam hospedados em um hotel em frente ao quiosque para um congresso que aconteceria ali.

Segundo a Polícia Militar do Rio, os agentes foram acionados e encontraram as vítimas ali, com o socorro do Corpo de Bombeiros. No entanto, três morreram ainda no local. Agentes do 31° BPM (Recreio) chegaram a fazer buscas para encontrar o paradeiro dos acusados, mas nada foi constatado. A Polícia Civil investiga o caso. Por determinação do ministro da Justiça, Flávio Dino, a Polícia Federal também irá acompanhar as investigações, pela proximidade de uma das vítimas como uma parlamentar federal. Ainda segundo Dino, o secretário-executivo da pasta, Ricardo Capelli, irá ao Rio para se reunir com a PF e com o governo do estado. Ele afirmou estar em contato com o governador, Cláudio Castro.

