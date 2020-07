Um vídeo mostra a comerciante de 51 anos atacando com um cabo de vassoura um policial militar antes de ser agredida durante uma ocorrência em maio em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. Ela tentava fazer o policial soltar um outro homem que estava sendo detido.

Um outro vídeo divulgado anteriormente (veja abaixo) causou indginação ao mostrar o policial pisando no pescoço da comerciante para imobilizá-la, na sequência da ação. Em determinado momento, a mulher é arrastada algemada pelo asfalto, até a calçada. Ela ficou detida um dia em um distrito policial mesmo com uma fratura em sua tíbia na perna esquerda decorrente da abordagem policial.

Continua após a publicidade

Os policiais envolvidos na ação foram afastados. Os policiais haviam sido acionados por vizinhos. Um dos clientes do bar administrado pela mulher estacionou um veículo em frente ao estabelecimento e ligou um som alto, o que causou incômodo dos moradores. Em razão da pandemia do novo coronavírus, o local não poderia estar aberto, mas a mulher alega que os consumidores apenas retiravam os produtos no balcão, sem consumo no pequeno salão.