Vereadora do Rio Tainá de Paula sofre tentativa de assalto próxima de casa

A vereadora do Rio Tainá de Paula (PT) foi vítima, na noite desta terça-feira, 21, de um crime contra sua integridade, na porta de sua casa, quando chegava de carro com a família. O episódio aconteceu no bairro da Tijuca, Zona Norte da capital fluminense, por volta das 22h30. Apesar de ter publicado inicialmente que teria sofrido uma “tentativa de assalto”, o delito causou estranheza na parlamentar, já que não houve comando dos criminosos para que ela entregasse seus pertences.

“Não foi levado nada. Eles tentaram entrar no carro, da mesma forma que abordaram o outro carro nosso, com o Léo [motorista de uma assessora], há alguns dias. Eram dois sujeitos armados com pistola e revólver, tentaram abordar o motorista e ele viu que a gente estava abrindo a porta, quando pediu pra gente fechar. Eles não pediram nada, não falaram que era assalto, não falaram ‘perdeu’, nem nada. Eles disseram que era para a gente sair do carro, O Felipe [motorista] então disse pra gente trancar e saiu correndo”, explica Tainá.

Além da vereadora, que até o início deste ano chefiava a Secretaria Municipal de Meio Ambiente no governo do prefeito Eduardo Paes (PSD), também estavam no veículo sua filha, Aurora, e sua companheira, Suellen. Elas foram abordadas por dois homens armados, em uma moto.

Em seu perfil nas redes sociais, a parlamentar informou que registraria um boletim de ocorrência. “Virei estatística. Não irão nos intimidar”, escreveu.