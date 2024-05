Veja Essa: Emmanuel Macron, Luís Roberto Barroso e Elon Musk

“A Europa corre um risco mortal.”

EMMANUEL MACRON, presidente da França, tingindo as preocupações globais de tintas mais fortes

“A morte de Vladimir Herzog é um momento emblemático da nossa história. Foi quando eu escolhi o lado da história que eu queria estar.”

LUÍS ROBERTO BARROSO, presidente do Supremo Tribunal Federal, em declaração contra o horror da ditadura militar na abertura do Festival Literário de Petrópolis

“Venha para o lado Supremo da força.”

POSTAGEM DO STF no dia 4 de maio, em que se celebra o Dia de Star Wars (May the 4th), em suas redes sociais. A mensagem foi muito criticada, por ignorar a tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul

“Quer você concorde com Bolsonaro ou não, o povo do Brasil tem o direito de ouvi-lo.”

ELON MUSK, na rede X, dizendo o óbvio ululante

“Devemos acabar com a impunidade das big techs.”

MARIA RESSA, jornalista filipina, Nobel da Paz em 2021

“Exigiremos isso veementemente.”

ALEXANDRE SILVEIRA, ministro de Minas e Energia, ao asseverar que o CEO da Vale precisa, sim, ser indicado pelo governo

“Do ponto de vista fiscal, acho que o Brasil deveria ter sido rebaixado.”

ARMINIO FRAGA, economista, ex-presidente do BC, sócio-fundador da Gávea Investimentos

“Foi humilhante.”

DUA LIPA, cantora e compositora, triste com as severas críticas contra o seu jeito de dançar

“Fui ingênua, mas eu gostaria de ter sido a pessoa a anunciar a morte do meu marido, Paul Auster.”

SIRI HUSTVEDT, escritora, irritada com a velocidade com que a notícia se espalhou pelas redes sociais — antes que ela pudesse reagir

“Não poderia ensinar meu filho a ser homem porque isso para mim é uma pergunta.”

ALEJANDRO ZAMBRA, escritor chileno, autor de Literatura Infantil, livro em torno da arte de ser pai

“As feministas que não repudiam a direita antigênero são cúmplice dela.”

JUDITH BUTLER, filósofa e escritora americana, defensora do direito à diversidade

“Aos 19 anos me apaixonei pela primeira vez por uma mulher.”

MARIA CASADEVALL, atriz

“Ficar igual a uma ameba não dá.”

JOJO TODYNHO, cantora, em movimento para emagrecer — ou não

Publicado em VEJA de 10 de maio de 2024, edição nº 2892