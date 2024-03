Veja Essa: Eduardo Paes, Luís Roberto Barroso e Tite

“Eu enrolo bem o Lula, mas a Dilma eu enrolava melhor ainda.”

EDUARDO PAES, prefeito do Rio de Janeiro, do PSD, vangloriando-se de conseguir verbas federais para a cidade, não importa o presidente da vez

“Agora não tem volta.”

LUÍS ROBERTO BARROSO, presidente do Supremo Tribunal Federal, assim que Flávio Dino prestou juramento e tomou posse como ministro da Corte Suprema. Dino, de 55 anos, pode ficar no STF até 2043

“Não posso fazer julgamento não tendo todos os fatos e informações verdadeiras a respeito. Posso falar conceitualmente. (…) Todo erro deve ser punido, conceitualmente. Mas não sou julgador e não tenho todos os fatos.”

TITE, treinador do Flamengo, em puro estilo “titês”, indagado sobre a condenação a quatro anos e meio de cadeia do jogador de futebol Daniel Alves, por estupro. Para o ex-técnico da seleção, a agressão sexual é apenas um erro — e não um crime

“É impossível que a extrema direita chegue ao poder.”

AUGUSTO SANTOS SILVA, do Partido Socialista, presidente da Assembleia da República de Portugal, órgão legislativo do país. As eleições legislativas ocorrem em 10 de março

“Nós estamos lutando por isso durante 730 dias de nossas vidas. E nós venceremos, no melhor dia das nossas vidas.”

VOLODYMYR ZELENSKY, presidente da Ucrânia, em evento no aeroporto de Hostomel, perto de Kiev, ao lembrar os dois anos de invasão da Rússia

“É preciso encontrar uma maneira de desacelerar ou desligar a inteligência artificial.”

BRAD SMITH, presidente da Microsoft

“Todo ano de eleição sou convidado a me candidatar a prefeito.”

RONNIE VON, cantor e apresentador de televisão, o “pequeno príncipe” da Jovem Guarda

“Dei banho nela.”

TONY TORNADO, 93 anos, revelando ter tirado a cantora Janis Joplin caída na areia de uma praia carioca, em fevereiro de 1970. Com a chuveirada, ela teria despertado para uma longa madrugada de show numa boate. Ela morreria em outubro daquele ano, aos 27 anos, de overdose

“Às vezes parece que estamos felizes e radiantes o tempo todo por aqui, né? Claro, porque as redes só mostram uma parte das nossas vidas. Mas a verdade é que o dia a dia é cheio de altos e baixos, medos, alegrias, angústias, culpa.”

GIOVANNA EWBANK, em suas redes sociais, sobre a rotina de trabalho e a lida com os três filhos

“Não vamos encarnar heróis revolucionários ou humanistas, apenas para acordar de manhã sabendo que um diretor abusou de uma jovem atriz e não dizer nada.”

JUDITH GODRÈCHE, atriz francesa

“O cinema está em queda como principal forma de entretenimento. (…) Se você perguntar a alguém da idade dos meus filhos sobre estrelas do cinema, eles não sabem nada comparado a celebridades do YouTube ou algo assim.”

NATALIE PORTMAN, atriz israelense radicada nos Estados Unidos

Publicado em VEJA de 1º de março de 2024, edição nº 2882