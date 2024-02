Veja Essa: Papa Francisco, Milei e Trump

“Cortou o cabelo?”

PAPA FRANCISCO, em encontro no Vaticano com o presidente da Argentina, Javier Milei

“Dei uma caprichada.”

MILEI, em resposta ao pontífice. Depois do diálogo inicial, eles se abraçaram

“Eu não protegeria você. Na verdade, eu os encorajaria a fazer o que diabos quisessem.”

DONALD TRUMP, contando a resposta dada a “um dos presidentes de uma nação grande” que lhe perguntou se os Estados Unidos defenderiam o país de uma invasão da Rússia, mesmo se esse país não tivesse cumprido a cláusula de defesa coletiva da Otan. Joe Biden respondeu a Trump: “Isso é burro, é vergonhoso, é perigoso”

“Peço desculpas aos meus adversários. Saio de cena sem odiar ninguém.”

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, o AMLO, presidente do México desde 2018. Ele não concorrerá nas eleições de junho deste ano. A disputa se dará entre duas mulheres — Claudia Sheinbaum, do partido governista, e a opositora Xóchitl Gálvez

“Cometi um erro. Hoje é o último dia em que me dirijo a vocês enquanto presidente.”

KATALIN NOVÁK, presidente da Hungria, aliada do primeiro-ministro conservador, Viktor Orbán. No ano passado ela perdoou um cidadão acusado de pedofilia

“Infelizmente têm acontecido umas coisas estranhas. A história da minha mãe ninguém apaga, não!”

LUÍS CLAUDIO LULA DA SILVA, filho do presidente com a ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu em 2017. No aniversário de 44 anos do PT, Lula citou com carinho o nome de Marisa, quem primeiro teria costurado uma estrela branca do partido em pano vermelho. Nas redes sociais da agremiação, contudo, a frase sumiu. O texto seria depois reeditado

“Diziam que minha música não era negra o suficiente nem branca o suficiente.”

LENNY KRAVITZ, cantor e compositor americano

“Atacar falsamente os cientistas não é um discurso que deva ser protegido pela liberdade de expressão.”

MICHAEL MANN, cientista americano, ao ganhar uma causa de 1 milhão de dólares contra detratores de seu rigoroso trabalho de predição do aquecimento global

“É inadmissível o Maracanã ter esse gramado.”

TITE, treinador do Flamengo, tentando alguma desculpa para os desempenhos apenas razoáveis de seu time

“As mulheres que levantam a voz ajudam as outras a se sentirem mais a salvo.”

SIGOURNEY WEAVER, atriz americana, 74 anos

“A transformação pessoal não é fácil. Curar-se leva tempo.”

GISELE BÜNDCHEN, em suas redes sociais. Ela perdeu a mãe há duas semanas

Publicado em VEJA de 16 de fevereiro de 2024, edição nº 2880