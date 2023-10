Veja Essa: Fausto Silva, Alexandre de Moraes e Lula

Atualizado em 12 out 2023, 19h27 - Publicado em 13 out 2023, 06h00

“Eu acordei um dia depois, já me sentindo um carro velho com motor novo. Agora tenho que consertar o resto do carro.”

FAUSTO SILVA, apresentador, ao comentar, na TV Record, o transplante de coração a que foi submetido em setembro

“É impressionante como comunismo dá ibope, né? Já que 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. Aqueles que sabem, sabem que não existe mais comunismo, a China é comunista, né? É mais capitalista que nós.”

ALEXANDRE DE MORAES, ministro do STF

“As propostas do Congresso para mudar regras no STF são uma retaliação da extrema direita.”

RANDOLFE RODRIGUES, líder do governo no Senado, sobre as investidas de Rodrigo Pacheco em busca de instituir mandato para ministros da Corte

“Olhem as eminhas que nasceram aqui no Alvorada. Elas vão crescer livres e sem o risco de serem ameaçadas com cloroquina.”

LULA, em postagem nas redes sociais, ao comentar a primeira ninhada do ano das emas do palácio. Durante a pandemia, Bolsonaro fez uma foto fingindo dar cloroquina para as aves

“Ele fala para os passarinhos. Eu falo para multidões.”

JAIR BOLSONARO, ex-presidente, ao se comparar a Lula, em defesa das lives que fazia durante seu governo

“Nós não vamos aderir à agenda 2030, nós não aderimos ao marxismo cultural, nós não aderimos à decadência.”

JAVIER MILEI, candidato de extrema direita à Presidência da Argentina, mandando às favas o Acordo de Paris de 2015, que estipula cortes na emissão de gases que provocam o efeito estufa

“Vinicius Junior é a vítima e estão tentando desviar o foco.”

CARLO ANCELOTTI, treinador italiano cotado para assumir a seleção brasileira no ano que vem, ao condenar as sucessivas tentativas de parte da imprensa espanhola de dizer que o atacante brasileiro tem exagerado nas denúncias de racismo

“Contar histórias é um ato político. Os artistas devem decidir que ideais são realmente relevantes.”

JAKE GYLLENHAAL, ator americano

“Não tá fácil para ninguém.”

CLAUDIA RAIA, depois de ser barrada em uma balada em Nova York, ao lado da filha, Sophia

“O Rolex eu ganhei de presente de um amigo meu, mas é falso. Eu sabia que era falso.”

JAIR RENAN, filho de Bolsonaro, revelando a origem da peça encontrada pela polícia em seu apartamento de Brasília

“Tem muita gente ignorante dando palco para otários que viram ídolos. As pessoas precisam parar de fazer imbecis famosos.”

LUANA PIOVANI, atriz, que não sai das redes sociais, ao criticar as redes sociais

Publicado em VEJA de 13 de outubro de 2023, edição nº 2863