Veja Essa: Chico Buarque, Lula e Brad Pitt

“Conforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu Prêmio Camões.”

CHICO BUARQUE DE HOLLANDA, ao receber a láurea de literatura em língua portuguesa das mãos do presidente Lula. Em 2019, o então presidente Bolsonaro se recusou a conceder-lhe a distinção

“Sigo aprendendo.”

LULA, ao se desculpar por ter dito que as pessoas com transtorno mental “têm desequilíbrio de parafuso” ao relacionar violência e saúde mental

“O MST cismou comigo porque sou agropecuarista.”

CÉSAR LIRA, superintendente do Incra em Alagoas, primo de Arthur, presidente da Câmara

“Agora tudo é uma playlist, não há uma história por trás.”

TRACEY THORN e BEN WATT, do duo Everything But The Girl, que acaba de lançar um novo álbum

“Me pediram para tocar com uma moça chamada Anitta, você conhece esse nome?”

JON BATISTE, cantor e pianista americano que se apresentará em São Paulo e no Rio de Janeiro

“Não tínhamos roteiro, foi ridículo.”

BRAD PITT, a respeito do filme Inimigo Íntimo, de 1997, dirigido por Alan J. Pakula, no qual contracenou com Harrison Ford

Continua após a publicidade

“Deu. Capítulo encerrado. Fiz tudo o que tinha de fazer.”

SCARLETT JOHANSSON, a Viúva Negra da Marvel, ao anunciar o fim de seus trabalhos em filmes de super-heróis

“Eu tenho um filho preto. Então desenvolvi um olhar estatístico que, em qualquer lugar que olho, conto quantos pretos tem, bem rápido. Já fiz muito teatro, e larguei de fazer porque não gostava de chegar no palco e ver a plateia. Eu ia achando que estava falando com todo mundo e contava só dois pretos sentados. A não ser em Salvador, que eu via uns doze!”

REGINA CASÉ, atriz, ao explicar por que já não aceita trabalhos em teatro

“Passei uma pandemia particular.”

HELOÍSA PERISSÉ, atriz, que foi diagnosticada com um câncer nas glândulas salivares em 2019. Ela está bem

“ ‘Respeita as minas’ não é uma frase qualquer.”

TAMIRES DIAS, jogadora do Corinthians. Ela e outras atletas protestavam contra a contratação do treinador Cuca pela equipe masculina do Corinthians, que ficou no clube apenas uma semana, depois da justa grita coletiva. Ele foi condenado a quinze meses de prisão, em 1987, por ter participado do estupro de uma menor em Berna, na Suíça, quando jogava pelo Grêmio

“Quando eu fui preso pela segunda vez, já era AI-5, mas eu não fui torturado, tive muita sorte. Até nessa época meu pai tinha sido delegado de polícia, então havia uma certa… ‘O cara é filho de delegado e tal, maneira aí’.”

JOSÉ DE ABREU, ator

Publicado em VEJA de 3 de maio de 2023, edição nº 2839