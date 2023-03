Veja Essa: Galvão Bueno, Simone Tebet e Jair Bolsonaro

“Bem, amigos do canal GB.”

GALVÃO BUENO, ao iniciar a transmissão de seu canal no YouTube depois de mais de quarenta anos na Globo

“Lamentavelmente, quem a princípio tinha mais a obrigação de entender a importância da ciência de políticas públicas ou de evidências teve as suas mentes sequestradas pelo negacionismo. Hoje o Brasil tem que correr atrás do prejuízo. Nós negamos a vida, nós negamos até os laços de amizade por conta da polarização, nós negamos a democracia. Então, agora nós temos que recuperar”.

SIMONE TEBET, ministra do Planejamento e Orçamento, a respeito da dificuldade de os recenseadores do IBGE terminarem a coleta de dados para o Censo Demográfico de 2023 em bairros nobres

“Confesso (que), com dor no coração, vou entregar as armas. Está o meu nome lá, eu pagaria o que tenho no meu bolso aqui por aquelas duas armas, mas não vamos criar qualquer polêmica.”

JAIR BOLSONARO, ex-presidente, ao devolver objetos — como as joias sauditas e os revólveres, presenteados pelos Emirados Árabes Unidos, que são do Estado, e não dele

“Décadas apoiando Lula, noto que seu novo mandato está patético. Cair na trampa de ex-juiz desqualificado, incapacidade de resolver problema do BC, etc. Não devia ter me empenhado na campanha. Perdi leitores (faz parte) mas não estou vendo meu voto ter valido a pena.”

PAULO COELHO, escritor, em suas redes sociais

“Essa afirmação de ligação do PT com o PCC não passa de canalhice. Não há indício, prova, nada; só canalhice. Lembro que não há imunidade parlamentar para proteger canalhice.”

FLÁVIO DINO, ministro da Justiça, ao comentar a estratégia de Sergio Moro, que ligou o PT ao PCC

“Ortega não sabe que a pátria se leva no sangue e não pode ser subtraída por decreto.”

GABRIEL BORIC, presidente do Chile, a respeito da retirada de nacionalidade de 94 cidadãos da Nicarágua pelo ditador Daniel Ortega

“A luta climática vem preencher o vazio das grandes ideologias.”

GILLES LIPOVETSKY, filósofo francês

“Essa ofensa é intolerável. Mais ainda quando se considera a projeção que é dada quando é uma pessoa tão reconhecida e tão admirada como o réu. Assim, tenho que o dano moral coletivo está caracterizado, porque houve ofensa grave aos valores fundamentais da sociedade.”

PEDRO MATOS DE ARRUDA, juiz que condenou o ex-piloto de F1 Nelson Piquet a pagar 5 milhões de reais a Lewis Hamilton. No ano passado, o brasileiro usou o termo racista “neguinho” para se referir ao britânico

“Ancelotti não só é o favorito dos jogadores, como também é o da torcida.”

EDNALDO RODRIGUES, presidente da CBF, a respeito de Carlo Ancelotti, um dos nomes mais cotados para — enfim — assumir a seleção brasileira no lugar de Tite

“Aos 17 anos eu já estava cansado de ser chamado de burro. Aí eu disse: ‘Vou fazer alguma coisa, vou ser ator.’ ”

ANTHONY HOPKINS, ator, 85 anos

“Eu amo baile funk. Me inspira muito essa energia. Mas eu amo também bossa nova. Quando eu era estudante de música, eu estudei muito jazz, flamenco e Tom Jobim. A terra de vocês têm muitos talentos e música bela, obrigada pela inspiração.”

ROSALÍA, cantora espanhola, em seu show no Lollapalooza, em São Paulo

Publicado em VEJA de 5 de abril de 2023, edição nº 2835