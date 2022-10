Veja Essa: Dom Odilo Scherer, Putin e Jade Picon

Atualizado em 20 out 2022, 20h15 - Publicado em 21 out 2022, 06h00

Atualizado em 20 out 2022, 20h15 - Publicado em 21 out 2022, 06h00

“A fé em Deus permanece depois das eleições; assim, os valores morais, a justiça, a fraternidade, a amizade, a família… Vale a pena colocar tudo isso em risco no caldo da briga política?”

DOM ODILO SCHERER, cardeal e arcebispo metropolitano de São Paulo

“Vou fazer 78 anos e continuar seguindo a doutrina Clint Eastwood, não deixando o velho entrar junto com o cansaço, a preguiça, a desilusão.”

NELSON MOTTA, jornalista e produtor cultural

“O objetivo não é destruir o país.”

VLADIMIR PUTIN, com boa dose de desfaçatez, ao anunciar momentâneo cessar-fogo contra a Ucrânia

“Bolsonaro tem atentado contra os poderes, cooptou o Legislativo com o orçamento secreto e vem testando essa ideia de aumentar os membros do Supremo para formar maioria. Apesar das discordâncias, serei obrigado a fazer algo que nunca fiz na vida, que é votar no PT.”

JOÃO AMOÊDO, candidato pelo Partido Novo à Presidência em 2018

“Amoêdo: pega o boné e vai embora. Você não representa os valores liberais.”

LUIZ FELIPE D’AVILA, candidato pelo Novo no pleito de 2022

“Tenho uma filha trans. Há ameaças contra sua vida, somente por existir como ser humano. Há pessoas que querem aniquilá-la (…) É como se não tivéssemos aprendido com o fascismo.”

JAMIE LEE CURTIS, atriz

“A música clássica é uma forma de alfabetização cultural.”

YO-YO MA, violoncelista franco-americano

“Perdi o medo de morrer.”

OSCAR SCHMIDT, o maior jogador da história do basquete brasileiro, ao anunciar que interrompeu o tratamento quimioterápico para um câncer no cérebro, diagnosticado em 2011. Depois ele explicaria que tomou a decisão por orientação do médico, que o considerou curado

“É difícil falar. Você está próximo de uma realização, de um sonho. Eu já sofri uma lesão dessa, parecida, mas espero que possa curar o mais rápido possível.”

RICHARLISON, atacante do Tottenham e da seleção de Tite. Ele ficará de molho duas semanas, a tempo da Copa do Mundo do Catar

“Queria que vocês soubessem que eu estou aprendendo, e que vocês nunca vão me ver publicamente desvalorizando o esforço de outra mulher.”

JADE PICON, youtuber que virou atriz, estrela da novela Travessia, ao cutucar a companheira de profissão Mel Maia, que a criticou nas redes sociais

Publicado em VEJA de 26 de outubro de 2022, edição nº 2812