Veja Essa: Tite, Joe Biden e Damares Alves

Publicado em 14 out 2022, 06h00

“Pô, cara, mais quatro anos assim?”

TITE, em entrevista a PLACAR, ao lembrar o dia seguinte à derrota para a Bélgica, na Copa de 2018

“Tungstênio.”

REI CHARLES III, ao se referir a sua nora Meghan Markle, casada com o irrequieto príncipe Harry. Mas por que tungstênio? Por ser um metal muito resistente. O jocoso apelido foi revelado em livro recém-lançado no Reino Unido

“Não enfrentamos um possível armagedom desde Kennedy e a crise dos mísseis.”

JOE BIDEN, presidente dos Estados Unidos, ao comentar a ameaça do uso de armas nucleares pela Rússia de Vladimir Putin (leia a reportagem na pág. 50)

“Um segundo mandato de Bolsonaro é perigoso para a democracia. É preciso ter esperanças de um lado que não temos do outro.”

GUILHERME LEAL, empresário, cofundador da Natura, candidato à Vice-Presidência em 2010 na chapa de Marina Silva

“Com qualquer um que ganhar será difícil para o país no médio prazo.”

MARCOS LISBOA, economista, diretor-presidente do Insper

“Eu vou contar uma história para vocês, que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças brasileiras de 3, 4 anos que, quando cruzam as fronteiras, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral.”

DAMARES ALVES, senadora eleita e ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ao denunciar casos de abuso sexual no Pará. Contudo, ela não apresentou nenhuma prova do que revelou em um culto numa igreja evangélica

“Para mim, este ano é o primeiro em que não estou em um relacionamento há muito tempo. Tem sido muito bom estar sozinha e só pensar em mim e ser meio egoísta, o que nunca tive a oportunidade de fazer.”

DUA LIPA, cantora, depois de ter sido flagrada ao lado do comediante Trevor Noah

“Não? Sério? Vocês têm certeza?”

ANNIE ERNAUX, em conversa telefônica com jornalistas da televisão sueca, ao saber que tinha recebido o Nobel de Literatura

“Espero que me respeitem. Sou gay. #felizdomingo.”

IKER CASILLAS, ex-goleiro do Real Madrid e da seleção da Espanha, em suas redes sociais. Meia hora depois ele apagaria a mensagem e publicaria um outro comentário: “Conta hackeada. Por sorte, tudo em ordem. Desculpas a todos os meus followers. E, claro, mais desculpas à comunidade LGBT”

“Em 2005 foi vetado o beijo entre peões na TV aberta. Em 2022 fizemos história com o beijo que foi aceito com muito amor pelo público.”

SILVERO PEREIRA, o ator que encarnou Zaquieu na novela Pantanal, que em seu último capítulo mostrou cenas apaixonadas entre dois homens

Publicado em VEJA de 19 de outubro de 2022, edição nº 2811