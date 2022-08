Veja Essa: Donald Trump, Luís Roberto Barroso e Michelle Bolsonaro

“Eles até arrombaram meu cofre! Qual é a diferença entre isso e (o escândalo de) Watergate, no qual agentes invadiram o Comitê Nacional Democrata? Aqui, ao contrário, os democratas invadiram a casa do 45º presidente dos Estados Unidos.”

Donald Trump, depois de o FBI ter feito uma operação de busca e apreensão na casa do ex-presidente na Flórida. A suspeita é que ele tenha desviado documentos sigilosos da Casa Branca, ao final de seus dias como mandachuva do país

“Com tanta coisa neste momento no mundo e no Brasil indo mal, há uma certa obsessão por mexer exatamente naquilo que funciona bem, que é o sistema eleitoral. Eu acho que há um pouco de desinformação, um pouco de ignorância e há um pouco de má-fé.”

Luís Roberto Barroso, ministro do STF e ex-presidente do TSE

“Podem me chamar de fanática, podem me chamar de louca. Eu vou continuar louvando nosso Deus. Vou continuar orando (…) porque, por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi consagrado a demônios… Planalto consagrado a demônios.”

Michelle Bolsonaro, primeira-dama, em culto na Igreja Batista de Lagoinha, em Belo Horizonte

“Eles não só foram lentos como pareciam debochar da nossa cara.”

Beatriz Matos, antropóloga, viúva do indigenista Bruno Pereira, assassinado em junho, na Amazônia, ao lado do jornalista britânico Dom Phillips. Ela critica a negligência e a falta de empatia das autoridades do governo federal

“A guerra da Rússia contra a Ucrânia começou e vai terminar na Crimeia.”

Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, ao lembrar da anexação de 2014, mostrando que segue firme na resistência contra Putin

“Não tenho a vida ganha.”

Luciana Gimenez, apresentadora de TV, ao revelar as dificuldades do cotidiano de uma trabalhadora depois do divórcio com Marcelo de Carvalho, um dos donos da RedeTV!

“Joguei ao lado de Pelé e fui entrevistado por Jô Soares. É o que digo quando quero me sentir importante.”

Tostão, craque do tri e cronista esportivo, modesto como muito poucos

“Jogadores não falam nada que interesse à sociedade.”

Casagrande, ex-futebolista e hoje comentarista de futebol

“O teatro é vivo, orgânico, efêmero, muda a cada noite. O cinema não muda nunca.”

John Malkovich, ator de palcos e telas

“Caetano Veloso é um bairro das nossas vidas.”

Fito Páez, cantor e compositor argentino, ao celebrar os 80 anos de Caetano

Publicado em VEJA de 17 de agosto de 2022, edição nº 2802