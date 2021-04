Um mês antes da morte, mãe levou Henry a hospital após sessão de tortura 

A professora Monique Medeiros, 33 anos, mãe do menino Henry Borel, 4, levou a criança para o hospital Real D’or, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, um dia após a sessão de tortura a que a criança foi submetida, no dia 12 de fevereiro. O espancamento ocorreu no apartamento em que ela morava com o menino na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste da capital, com o vereador e médico Jairo Souza Santos Junior, o Dr. Jairinho. O episódio ocorreu cerca de um mês antes do menino ser torturado e espancado dentro de casa, na madrugada de 8 de março, quando Henry chegou morto ao hospital.

A 16ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro conseguiu comprovar os espancamentos por meio da extração de prints do álbum de fotos do celular de Monique. Nas reproduções de tela, a babá Thayna de Oliveira Ferreira narra, em tempo real, a sessão de tortura feita por Dr. Jairinho contra a criança, que levou ao menos uma rasteira e um chute. A criança ficou mancando após as agressões.

No dia seguinte, por volta de 12h, Monique levou o filho para atendimento na unidade hospitalar. Apesar de saber da sessão de espancamento, ela alegou aos médicos e enfermeiros que a criança teria “caído da cama” por volta das 17h, conforme a ficha médica a que VEJA teve acesso. O menino fez radiografia no joelho esquerdo, mas a estrutura óssea e os ligamentos ficaram preservados mesmo após as agressões de Dr. Jairinho.

Na madrugada em que Henry morreu, pouco mais de um mês depois, o casal também alegaria que a criança teria “caído da cama”, hipótese que já foi descartada pelas investigações. O laudo de reprodução simulada da Polícia Civil rejeitou que a criança tenha morrido por queda da cama ou da poltrona que havia no quarto. Peritos fizeram diversas simulações – inclusive de uma possível queda de uma estante de 1,20 metro de altura – e constataram que os ferimentos não são compatíveis com a versão inicial dada por Monique e dr. Jairinho.

Os dois foram presos provisoriamente na última quinta-feira, 8, por atrapalhar as investigações e coagir testemunhas. Monique e Dr. Jairinho vão responder por homicídio duplamente qualificado e tortura.

Na madrugada desta segunda-feira, 12, Monique foi transferida do Instituto Penal Ismael Sirieiro, em Niterói (região metropolitana do Rio) para o hospital do Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste da capital. A mãe de Henry está com infecção urinária, fez exames e deve retornar à unidade prisional em Niterói ainda nesta segunda.