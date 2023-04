Um ianomâmi morre e dois ficam feridos após tiros em reserva indígena

Três indígenas ianomâmis foram alvo de tiros disparados neste sábado 29 dentro da reserva indígena, em Roraima. Segundo o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye’kwana (Condisi-YY), Júnior Hekurari Yanomami, os disparos foram feitos por garimpeiros. Um dos índios, que levou um tiro na cabeça, morreu neste domingo, 30.

Ontem, Júnior Hekurari denunciou em suas páginas nas redes sociais que os três índios tinham sido alvejados por garimpeiros na Comunidade Uxiú. Os três baleados foram resgatados pelos profissionais do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Yanomami.

Na manhã de hoje, Junior informou que um dos indígenas baleados não resistiu. O indígena Ilson Xirixana, segundo antecipou o portal G1, que chegou à unidade de saúde descordado, não resistiu aos ferimentos e faleceu às 5h33 desta madrugada. Ele tinha 36 anos idade e atuava como agente de saúde.

Ilson teve cinco paradas cardíacas antes e foi reanimado quatro vezes. Na quinta, não resistiu. Os outros dois índios baleados foram removidos para a capital Boa Vista na manhã deste domingo.

Os garimpeiros teriam chegado encapuzados à região, segundo relato dos feridos. Os dois jovens baleados levaram tiros no abdômen.

A ministra Sônia Guajajara, da pasta dos Povos Indígenas, lamentou o episódio e pediu a investigação do caso. “Com muito pesar soubemos do ataque a tiros de garimpeiros contra três indígenas yanomami, um veio a óbito e os outros dois estão sob atendimento em estado grave. Uma comitiva interministerial está a caminho de Roraima para reforçar ainda mais as ações de desintrusão dos criminosos. A situação de invasores na TI Yanomami vem de muitos anos e mesmo com todos os esforços sendo realizados pelo Gov. Federal ainda faltam muitas ações coordenadas até a retirada de todos os invasores do território. Solicitamos reforço do MJ para investigação da PF sobre este caso.”

A Terra Yanomami vem sofrendo com grave crise sanitária. Nos últimos meses, o governo organizou uma força-tarefa para levar assistência de saúde aos indígenas e conter o desmatamento e o garimpo ilegal.