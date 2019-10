Total de mortos por incêndio no Hospital Badim sobe para 18

Morreu nesta terça-feira 8, no Hospital Quinta d’Or, mais uma vítima do incêndio ocorrido no Hospital Badim, no dia 12 de setembro passado, no Rio de Janeiro. O paciente, de 77 anos, estava internado desde o dia do incêndio, quando foi transferido às pressas para outra unidade de saúde. Com este, sobe para 18 o número de mortos no incêndio.

No dia do incêndio, uma grande operação foi montada com o uso de uma creche para atendimento num primeiro momento até que as vítimas fossem transferidas para outros hospitais das redes particular e públicas de saúde da região. O cuidado maior foi na remoção dos pacientes graves, que não puderam ser retirados de imediato, pois estavam em centros de Tratamento Intensivo (CTIs).

Balanço

Dos 103 pacientes envolvidos no incêndio, 18 morreram, 20 permanecem internados, e dos 21 acompanhantes internados, cinco ainda permanecem hospitalizados. Todos os colaboradores já tiveram alta.

A assessoria do hospital informou que “a maior parte dos pacientes segue internada para a continuidade do tratamento das patologias que motivaram suas admissões no Hospital Badim e não por conta da inalação de fumaça, uma vez que se trata de uma instituição voltada para o atendimento de casos de alta complexidade cirúrgica e clínica”.