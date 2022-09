Todos contra Castro

Em um clássico gesto de morde e assopra, depois de atacar Marcelo Freixo (PSB), o candidato do PDT ao governo do estado, Rodrigo Neves, usou o embate para atacar Cláudio Castro (PL), que concorre à reeleição. O tema foi o Plano de Recuperação Fiscal do Rio. Castro foi alvo preferencial dos três adversários, no último debate antes do primeiro turno, organizado pela TV Globo.

No primeiro bloco, acuado por ser o principal alvo dos adversários, Castro tentou contra-atacar: “Freixo é condenado pelo TRE porque mentiu. Faz três anos que ninguém apresenta provas contra mim”, disse após ter um direito de resposta concedido pela organização do debate. Ao ser questionado sobre os escândalos de corrupção de seu governo, saiu pela tangente: “Já respondi sobre tudo isso em todos os debates. Vamos falar de Rio de Janeiro”