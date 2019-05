Tiroteio na PUC-PR deixa um morto e um ferido em Curitiba

Um tiroteio na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), no bairro Prado Velho, em Curitiba, deixou um morto e um ferido na manhã desta terça-feira, 30.

Em sua página no Facebook, a PUC-PR informou que “dois indivíduos em fuga da Polícia Militar perderam o controle do veículo em que estavam e invadiram as dependências do Campus”.

Os fugitivos invadiram o estacionamento da universidade e trocaram tiros com os policiais. Um deles morreu no tiroteio e o outro, baleado, foi atendido por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE).

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência por volta das 10h30 desta terça-feira. Segundo informações da universidade, nenhum aluno, funcionário ou professor ficou ferido.

Ainda conforme o comunicado divulgado pela PUC-PR, a equipe de segurança da universidade acompanhou “toda a situação”. As atividades da instituição foram mantidas e não há riscos para a rotina do campus.