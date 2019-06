‘Tinham problemas’, diz Flordelis sobre filho suspeito de matar seu marido

Prestes a completar duas semanas, o assassinato do pastor Anderson do Carmo, no Rio de Janeiro, segue pouco esclarecido. Sua própria mulher, a deputada federal e cantora Flordelis dos Santos Souza, é uma das investigadas, assim como alguns de seus 55 filhos, a maioria adotada.

Em entrevista exclusiva a VEJA, ela volta a se declarar inocente e admite que há motivos para desconfiar de Lucas, o filho de 18 anos que está em prisão temporária. A parlamentar considera estranho o jovem, que não viva com os pais, ter aparecido nas câmeras da rua na noite do crime. Flordelis diz ainda que Lucas e Anderson “tinham problemas”.

“Aos 14 anos, meu filho roubou uns relógios que o irmão colecionava, pôs para vender e nós descobrimos. Como a situação era grave, meu marido bateu nele como corretivo. Hoje está no tráfico.”

Na entrevista, a deputa também comenta algumas das hipóteses levantadas sobre a motivação do crime, como um possível adultério do marido e até uma denúncia de que ele teria molestado filhas. “Pensei por um instante, ‘será que fui casada com um homem que não conhecia?'”, questiona a deputada, que não acredita em nenhuma das conjecturas e ressalta: “Mesmo se ele fosse um monstro, mereceria a prisão, e nunca a morte”. A parlamentar responde, ainda, sobre o sumiço de seu próprio celular e do aparelho do marido – acontecimentos que levantam suspeitas da polícia.

Leia a entrevista completa em VEJA desta semana.

Assine agora o site para ler na íntegra esta reportagem e tenha acesso a todas as edições de VEJA:

Ou adquira a edição desta semana para iOS e Android.

Aproveite: todas as edições de VEJA Digital por 1 mês grátis no Go Read.