Temporal provoca deslizamentos e alagamentos no litoral de SP

Chuvas intensas, que caem desde a manhã desta sexta-feira, deixaram cidades do litoral norte e sul de São Paulo embaixo d’água. O temporal provocou deslizamentos e alagamentos em trechos da rodovia Rio-Santos. Na altura de Maresias, um buraco se abriu na via. Em outras partes, há bloqueios por desmoronamento de barrancos e queda de árvores.

A cidade de São Sebastião enfrenta até agora as piores condições, principalmente em Barra do Una, Juquehy, Baleia, Camburi, Boiçucanga, Baraqueçaba e Maresias. Nas últimas 24 horas, caíram o equivalente a 200 milímetros de água – índice previsto para quase todo o mês. A secretaria de Educação de São Sebastião suspendeu as aulas na tarde desta sexta e recomendou à população que “não ultrapasse ruas alagadas, evite o contato com água contaminada e se notar alteração na topografia do local saia de casa e acione a Defesa Civil”.

O arquipélago de Ilhabela também registra alagamentos em diversos bairros, como Barra Velha e Perequê, e deslizamentos no Morro do Morcego, Cantagalo, Morra da Cruz e Itaquanduba. A prefeitura também cancelou dois eventos de carnaval que estavam marcados para hoje à noite.

Na Baixada Santista, também houve transtornos. A estrada da Serra do Guaraú, em Peruíbe, chegou a ser interditada por causa do mau tempo, e o acostamento da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega ficou alagado em alguns pontos. Também há o registro de ruas alagadas em São vicente, Santos, Guarujá e Mongaguá.