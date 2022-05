Temperaturas devem desabar em grande parte do Brasil; Sul pode ter neve

A próxima semana deve ser marcada por temperaturas geladas em estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a massa de ar frio começa a atingir o Brasil já no domingo, 15, e, na segunda, se deslocará do Sul para outras regiões, atingindo Rondônia e Acre nos dias seguintes.

As geadas poderão ser fortes em alguns locais na Região Sul, nos estados de Paraná e Santa Catarina, e de intensidade moderada no sul de Minas Gerais. Pode nevar nas Serras Gaúcha e Catarinense entre a noite de segunda e a madrugada de quarta, segundo o Inmet.

Cidades como Bom Jardim da Serra (SC), São Joaquim (SC), General Carneiro (PR) e Guarapuava (PR) podem registrar temperaturas negativas na terça-feira. Nas capitais do Sul, os dias mais gelados devem ser a terça — para Florianópolis (SC), com mínima de 10°C, e Porto Alegre (RS), com mínima de 8°C — e a quarta — em Curitiba (PR), com mínima de 2°C.

No Sudeste, a previsão do tempo para a cidade de São Paulo indica mínimas de 11°C na terça, 6°C na quarta e 7°C na quinta. As máximas não devem passar de 18°C na capital. O Rio de Janeiro deve ter mínima de 14°C na quarta-feira. Já a quinta deve ser o dia mais frio em Belo Horizonte (MG), com mínima de 5°C, e em Vitória (ES), com mínima de 15°C.