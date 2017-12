Temer encurta horário de verão de 2018 por eleições

O presidente Michel Temer assinou nesta sexta-feira um decreto para encurtar o horário de verão em quinze dias a partir do ano que vem. A medida busca atenuar a diferença de fusos no país e, assim, evitar atrasos na apuração das eleições de 2018. O decreto será publicado no Diário Oficial da União de segunda-feira.

Com a mudança, o horário de verão no ano que vem começará a partir da meia-noite do primeiro domingo de novembro, quando os relógios serão adiantados em uma hora. Atualmente, o horário de verão começa no terceiro domingo de outubro – o que afeta o segundo turno das disputas eleitorais. O prazo final, no terceiro domingo de fevereiro, não foi alterado. Este ano o horário de verão começou em 15 de outubro e vai até 17 de fevereiro.

A mudança atende a um pedido formal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), feito em novembro. A corte afirmou na época que a medida buscava “garantir que os diferentes fusos horários existentes no Brasil, acentuados pela mudança de ponteiros que tradicionalmente ocorre nos meses de verão nas regiões do Centro-Sul do país, não causem atrasos na apuração dos votos e na divulgação do resultado das eleições”.

