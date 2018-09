“Uma exigência dos amigos.” É dessa forma que o indiano Jeetu Khemani descreve o grande impulso para o nascimento deste restaurante. Refeições típicas de seu país natal, promovidas por ele e seus parentes, arrancavam elogios dos curitibanos no início dos anos 2000. Swadisht, na língua oficial da Índia, remete a dois dos mais frequentes naquelas ocasiões: saboroso e delicioso. Animada com os incentivos, a família Khemani inaugurou sua marca no bairro de Bigorrilho em 2003. Nove anos depois, com o aval de um público que ia muito além dos amigos, o restaurante mudou-se para o atual endereço, um casarão de dois andares no Batel. Num dos mais belos e requintados espaços da capital, o banquete pode começar com o típico pão naan, assado na parede de um forno vertical, o tandoor (R$ 10,00). Pedaços de frango marinados em pimenta com gengibre constam do rol de entradas (R$ 54,00), assim como as samosas. Muito solicitadas, as porções de pastéis típicos têm recheios de carne e especiarias (R$ 40,00) e de legumes com massala (R$ 38,00). Entre os principais, destaque para os medalhões de filémignon com creme de curry, maçã e cogumelo-de paris com especiarias (R$ 98,00) e o filé de peixe ao molho de mostarda e condimentos (R$ 87,00). Ambos servem duas pessoas e podem acompanhar o arroz com limão e especiarias (R$ 40,00). Para sobremesa, há sorvete indiano (kulfi) de açafrão, pistache e amêndoa (R$ 17,00). No piso superior, as mesas com sofás, protegidas por cortinas douradas, são as mais concorridas. Outro diferencial da casa, a adega de vinhos tem uma plataforma que opera como um elevador. Sobre ela, o cliente pode percorrer os nichos e escolher seu rótulo entre os 200 disponíveis. A grife ainda mantém duas unidades com oferta reduzida de itens e preparos mais simples e rápidos, que funcionam como cartões de visita da culinária indiana. No Mercado Sal, no bairro Portão, fica o Swadisht Express. O Swadisht Taste está no Batel, dentro do EAT’sOn. Avenida Vicente Machado, 2036, Batel, ☎ 3015-1056 (100 lugares). 19h/23h30 (sex. e sáb. até 0h; fecha dom.). Aberto em 2003. Aqui tem iFood. $$$

