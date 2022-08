Suspeitos de aplicar golpe em idosa são presos na Operação Sol Poente

A operação que investiga a quadrilha envolvida na extorsão de uma senhora de 82 anos ganhou um novo capítulo. Diana Rosa Stanesco, uma das falsas videntes que integravam o bando, e seu pai, Slavko Vuletic, foram presos na última terça-feira, 16, em Saquarema, região dos lagos do Rio de Janeiro. Os suspeitos estavam foragidos.

Além deles, já foram detidos Jacqueline Stanescos e Rosa Stanesco Nicolau (respectivamente, prima e meia-irmã de Diana), Gabriel Nicolau Traslaviña Hafliger, filho de Rosa, e Sabine Boghici, filha da idosa e mandante do crime.

O esquema dos golpistas foi revelado em 10 de agosto, após a vítima viver meses de extorsão e ameaças. Sabine contratou supostas videntes para convencer a mãe a pagar por “trabalhos espirituais”, alegando que sua filha morreria caso eles não fossem realizados.

As obras subtraídas da idosa foram avaliados em cerca de 725 milhões de reais e faziam parte do acervo de um dos maiores colecionadores de arte do Brasil, Jean Boghici.