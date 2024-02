Suspeito de matar Brent Sikkema aponta ex-marido como mandante do crime

O cubano Alejandro Triana Trevez, acusado de matar o galerista Brent Sikkema, declarou à polícia que agiu a mando do ex-marido da vítima, Daniel Sikkema. Trevez afirma que Daniel prometeu 200 mil dólares pelo assassinato. Segundo ele, ao encomendar a morte, Danny, como é chamado, se queixava da pensão paga por Brent, além de seus “altos gastos com drogas, festas e garotos de programa”.

A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro pediram a prisão preventiva de Daniel Sikkema após a denúncia. O ex-galerista foi morto com 18 facadas no rosto e no tórax. Na ocasião de seu assassinato, os amigos já suspeitavam do envolvimento do ex-marido, com quem estava vivendo um processo conturbado de divórcio, no qual Daniel exigia uma pensão de 6 milhões de reais. Os dois tinham um filho de 12 anos.

Em 15 de janeiro, o galerista norte-americano Brent Sikkema, 75 anos, foi encontrado morto em sua casa no Jardim Botânico, bairro nobre da zona sul carioca, com perfurações por arma branca. Poucos dias depois, o Alejandro Triana Trevez, 30 anos, foi preso pela polícia civil acusado de ser o autor do assassinato de Sikkema. No momento da prisão, ele estava com 3 mil dólares que pertenceriam à vítima.