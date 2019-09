Sudeste pode esperar temperaturas mais baixas só na semana que vem

O calor que coloca os termômetros da região Sudeste acima dos 30°C deve se manter pelo menos até o final desta semana, quando a secura no estado de São Paulo será amenizada com pancadas de chuva a partir de quinta-feira, 19. Devido ao calor, as precipitações podem vir acompanhadas de trovões.

De acordo com o Climatempo, as chances de queda da temperatura aumentam só na próxima semana, com a passagem de uma outra frente fria capaz de romper a massa de ar seco que está sobre a região.

“Vamos ter uma mudança bastante grande nesse padrão de tempo. A chuva volta para a maioria das áreas e, com isso, teremos diminuição das temperaturas. O tempo muda com a chegada da primavera”, afirma a meteorologista Fabiana Weykamp.

Já na região Sul, a chuva chega já nesta terça-feira, 17. Uma frente fria se afasta do litoral, mas ainda deixa fortes áreas de instabilidade. Raios, chuvas e ventos fortes são esperados para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Paraná, predominam o calor e tempo seco.

Assim como no Sudeste, o tempo quente e seco ainda predomina por todo o Centro-Oeste. De acordo com o Climatempo, apesar do calor, há possibilidade de pancadas de chuva no noroeste de Mato Grosso, região próxima a Rondônia e ao Amazonas.