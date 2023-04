STJ aceita recurso contra nulidades do caso das ‘rachadinhas’

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) aceitou um recurso extraordinário, feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), contra a decisão da 5ª Turma do STJ que anulou as decisões do juiz Flávio Itabaiana sobre o caso das “rachadinhas” no gabinete do senador Flávio Bolsonaro (PL), no período em que era deputado estadual do Rio de Janeiro.

O vice-presidente do Tribunal, ministro Og Fernandes, foi o responsável por admitir o pedido na segunda-feira, 17. O recurso extraordinário vai passar por análise no Supremo Tribunal Federal, antes de ser analisado.

Ao aceitar o pedido, o magistrado ressaltou divergência entre o que decidiu o STJ e o que concluiu o STF sobre a questão em outros casos parecidos com o do senador.

Em novembro de 2021, a 5ª Turma julgou que o juiz Itabaiana não tinha competência para participar do caso e derrubou a investigação sobre o compartilhamento de salários dos servidores com o filho mais velho de Jair Bolsonaro.

Essa medida levou o Ministério Público do Rio de Janeiro a pedir a anulação da denúncia oferecida. No meio de 2022, o Órgão Especial do TJRJ deferiu o pedido, ressaltando que não haveria espaço à reabertura das investigações com as provas até então obtidas.

De acordo com o Plenário do STF, a competência criminal para julgar parlamentares deve ser mantida na hipótese de mandatos cruzados. Para o Supremo, a mudança de casas – da Câmara para o Senado – não altera a competência para julgar o caso, já que mantém-se na esfera federal.

