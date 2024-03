STF se reúne para referendar ordens de prisão no caso Marielle

Deflagrada na manhã deste domingo, 24, a Operação Murder Inc., da Polícia Federal, prendeu preventivamente Domingos Brazão (conselheiro o TCE-RJ), Chiquinho Brazão (deputado federal pelo União Brasil-RJ) e Rivaldo Barbosa (delegado da Polícia Civil) por suposto envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, e na tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves — em março de 2018. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), passará por referendo em sessão virtual da Primeira Turma na segunda-feira, 25.

Os três passaram por audiência de custódia conduzidas pelo desembargador Airton Vieira, na Superintendência da Polícia Federal no Rio. As prisões foram mantidas, e os presos serão transferidos para presídio federal, no Distrito Federal. Moraes também determinou o levantamento do sigilo da decisão, do parecer da PGR e do relatório final da PF, que serão disponibilizados pelo STF após serem digitalizados.

Além das três prisões preventivas, foram determinadas outras diligências: busca e apreensão domiciliar e pessoal; bloqueio de bens; afastamento das funções públicas; e outras cautelares diversas da prisão (tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno, entrega de passaporte, suspensão de porte de armas), além de apresentação perante o juízo da execução no RJ.