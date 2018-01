Sri Prem Baba: ‘Guru é como o Waze’

Quando estava prestes a comple­tar 33 anos, o psicólogo paulistano Jan­derson Fernandes de Oliveira foi sur­preendido por uma aparição: um guru o convocava para ir até um dos muitos retiros de meditação e ioga de Rishikesh, na Índia, cidade célebre por ter recebido os Beatles, em 1968. Ele foi, encontrou-­se, dessa vez em carne e osso, com o guru que apareceu em sua visão, tornou-se guia espiritual e, em 2002, passou a se chamar Sri Prem Baba, o que, traduzido do sânscrito, significa “pai de amor”. Hoje, aos 52 anos, tem mais de 550 000 seguidores somados no Instagram, no Facebook e no YouTube — nessa última rede, há vídeo com mais de 600 000 visualizações. O centro de meditação e ioga que ele agora comanda em Rishikesh já recebeu mais de 10 000 visitantes. Sua fama ultrapassa fronteiras e seus adeptos vão de celebridades como Will Smith, Alessandra Ambrosio e Reynaldo Gianecchini a políticos como João Doria, Marconi Perillo e integrantes de movimentos como o Agora!, do qual Luciano Huck faz parte. A VEJA, Prem Baba fala sobre como se tornou guru, a decisão pelo celibato e a função de um guia espiritual. “Hoje, no­ta-se uma ânsia maior de encontrar um propósito para justificar a própria existência. Chega um momento em que essa busca se torna árida. É como andar em uma cidade desconhecida sem GPS, sem Waze. E um guia, como eu, é um GPS, um Waze, que pode indicar caminhos por já ter percorrido boa parte deles.”

