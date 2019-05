SP: mãe joga filha de 5º andar, põe fogo em apartamento e se atira

Uma criança de três anos sofreu apenas ferimentos leves após ser atirada do quinto andar da janela de um apartamento na região do Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo, no início da madrugada desta sexta-feira 24. A mãe, que a jogou do edifício, negociou com policiais e bombeiros por cerca de duas horas após o incidente, até colocar fogo no próprio apartamento e se atirar da mesma altura. Ela também foi resgatada com vida e as duas foram encaminhadas ao Hospital das Clínicas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a primeira chamada, referente à queda da criança, foi registrada à 0h20 desta sexta-feira. Equipes permaneceram no local até 2h50, quando a mãe se atirou. Não há informações sobre a idade da mulher e sua identidade.

O caso ocorreu em um prédio da Avenida Corifeu de Azevedo Marques. A menina caiu sobre um carro e sofreu escoriações leves. A mãe foi socorrida com vida, mas inconsciente e não há outras informações sobre seu estado de saúde.