Sociedade de Psicanálise do Rio divulga manifesto sobre a eleição

A Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ) publicou em sua página oficial um manifesto relacionado às eleições de domingo no qual afirma “temer pela perda dos valores democráticos” do país. Segundo o texto, a instituição diz não poder aceitar a perda de valores como “a liberdade dos indivíduos e suas escolhas pessoais quanto à opinião, ideologia e religião”.

A nota, assinada pela presidente do Conselho Diretor da SBPRJ, Wania Maria Coelho e pela vice-presidente Viviane Frankenthal, manifesta o medo da entidade diante da possibilidade da “supressão desses valores éticos essenciais”. “Não queremos voltar aos tempos sombrios de outras épocas de absoluta falta de liberdade”. A SBPRJ foi fundada em 1959 e é parte da Associação Psicanalítica International, instituição criada pelo próprio Sigmund Freud.